Жители Лефортово попросили власти Москвы спасти манеж для верховой езды

Активисты из района Лефортово обратились к префектуре ЮВАО Москвы с просьбой спасти от сноса манеж, в котором занимаются верховой ездой ученики школы «Ковчег». Об этом рассказали Runews.

Активисты района — Маршалл Савчук, Светлана Быкова, Виталий Авдеев и Елена Котомина — попросили переопределить границы земельного участка, передать их под нужды школы.

«Ковчег» — инклюзивная школа, в которой одновременно учатся здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они занимаются верховой ездой в манеже, которому сейчас грозит снос.