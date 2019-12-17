Жители Курильского острова остались без топлива на две недели

На заправках Кунашира закончилось топливо. По словам мэра Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, на остров вторую неделю не привозят бензин и дизель.

Топливо завозят на острова из Приморского края компании «К-Маркет» и «ТСК». Причиной его отсутствия стала не только штормовая погода, но и определенные проблемы у поставщиков. В настоящее время они решены Вячеслав Власенко.

В комментарии РИА «Новости» Власенко сообщил, что компания «К-Маркет» должна доставить топливо на Кунашир 23 декабря, «ТСК» — до 25 декабря.

Глава администрации района также рассказал, что экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которыми их обеспечивают областные и территориальные ведомства.

Вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина в комментарии изданию «Апрал» заявила, что местное население проявляет понимание и терпеливо относится к сложившейся ситуации. По ее словам, в регионе наблюдались перебои с поставками не только топлива, но и продовольствия. Сейчас одна из проблем решена, поскольку продукты завезли с Сахалина.

Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды в Сахалинской области. На нем проживают около 11,5 тысячи человек.