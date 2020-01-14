Жители Кургана пожаловались на отсутствие в микрорайоне школ

Курганцы пожаловались губернатору области Вадиму Шумкову в соцсетях на отсутствие школы в одном из микрорайонов города.

«Вадим Михалович, в микрорайоне бульвар Солнечный нужна школа, детки едут в центр за знаниями», — написала в Instagram пользовательница klavdiasolnecnaa. К ней присоединилась gabova3570: «Просим вас, пожалуйста, построить нам школу, семьи вынуждены уезжать в другие районы, чтобы деткам не ездить в школу».

Иван Сбродов, начальник управления образования города, признал существование этой проблемы.

«Необходимость в среднем образовании на бульваре Солнечном есть. В школах других районов города учатся 75-100 детей, проживающий на бульваре», — рассказал Сбродов.