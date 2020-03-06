Жители Кургана пожаловались на трехметровые ямы на недостроенной дороге

В декабре началось строительство новой дороги. Однако строители не позаботились о том, как к домам микрорайона будут добираться пешеходы и проезжать автомобили.

В январе строительство, по словам жителей, забросили вовсе. Каждый день курганцы «выворачивая ноги, по колено в грязи, пробираются кто как может — карабкаются по глиняным кучам и снежно-глиняной жиже».

Отмечается, что выкопанные ямы глубиной более трех метров не огородили даже сигнальной лентой.

«В целях безопасности подрядчиками постоянно устанавливаются ограничивающие знаки и сигнальные ленты, но их, к сожалению, обрывают и ломают недобросовестные граждане. Приносим свои извинения за временные неудобства и надеемся на понимание жителей», — прокомментировала ситуацию пресс-служба городской администрации.

На этом участке после ремонта появится четырехполосная дорога. Кроме того, планируется переложить водопроводные сети, канализацию и теплоснабжение. Также установят светофоры, остановки и ливневый коллектор. Территорию озеленят. Завершение работ планируется к ноябрю.