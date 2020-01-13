Жители Кургана пожаловались на нехватку школ
В Кургане горожане, живущие на бульваре Солнечный, попросили главу региона Вадима Шумкова построить в микрорайоне школу, так как их детям приходиться ездить за знаниями в центр города. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам главы управления образования Кургана Ивана Сбродова, такая проблема действительно существует.
«Необходимость в среднем образовании на бульваре Солнечном есть», — подтвердил чиновник.
Он уточнил, что в других районах города учатся от 75 до 100 детей, которые живут на бульваре Солнечном. По данным информагентства, имеются в виду учащиеся старше четвертого класса. Младшеклассники ходят в прогимназию № 63, которая находится недалеко от бульвара Солнечный.