Жители Кургана пожаловались на нашествие змей

В Кургане жители центральной части города рассказали, что видели змей в одном из домов на улице Пролетарской. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Спим с включенным светом, боимся, что змеи заползли в квартиры. Мы находимся в таком стрессе уже неделю. <…> В квартире закрываем все канализационные трубы, мало ли как они могут передвигаться», — поделилась местная пенсионерка.

Один из жителей поймал змею в подъезде и выпустил ее в городском саду, поскольку после звонков в различные инстанции никакой реакции не последовало. Позднее подъехали работники департамента природных ресурсов и обследовали территорию. Змей они не обнаружили.

«Сантехники вроде раскидали отраву. Но надо что-то кардинальное делать. Иначе мы тут не выживем», — добавила собеседница информагентства.