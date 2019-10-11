Жители Кургана пожаловались на мусор на новой набережной

Урны на набережной завалены мусором.

Набережную Сенежа обновили в Солнечногорске. Там появились пирсы для рыбалки и воркаут-зона Подробнее

«Урны маленькие — пара бутылок, пара оберток, и коробочка уже полна», — написала журналистка Юлия Кочарина в Facebook.

Из-за этого рядом с рекой появились десятки мусорных куч.

В техзадании к контракту при наличии проекта габариты урн не указываются. Поэтому строители поменяли одни баки на другие, более дешевые, объяснила местный архитектор Оксана Ковалева. По ее словам, за проектами благоустройства по «комфортной городской среде» в Кургане никто не следит. А значит, все претензии стоит адресовать строителям и тем, кто эти работы принял.

Руководитель пресс-службы администрации города Елена Бессонова уточнила агентству, что работы на набережной местные власти пока не принимали. Она пообещала в ближайшее время подробнее прокомментировать ситуацию с установкой урн и вывозом мусора с набережной.

На реконструкцию набережной от улицы Кирова до Советской выделено более 42 миллионов рублей. Вдоль реки установят бронзовые композиции и кафе.