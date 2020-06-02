Жители Кургана не смогли пройти в открывшиеся парки из-за ограждений

Жители Кургана в соцсетях пожаловались на закрытые парки.

«Парки открыли только на бумаге, а входы заблокированы, только что из парка, люди перелезают через щели в заборах», — написала местная жительница.

Такая ситуация происходит в парке Победы. Вход в него все еще перекрывает металлическое ограждение.

В пресс-службе администрации города заявили, что парки уже открыты, но работы еще продолжаются. В ближайшее время все ограждения уберут.