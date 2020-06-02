    02 июня 2020, 14:44

    Жители Кургана не смогли пройти в открывшиеся парки из-за ограждений

    Анастасия Кременчугская

    С 1 июня в Кургане разрешили прогулки в парках. Однако не везде убрали заборы, поэтому попасть внутрь бывает проблематично. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Жители Кургана в соцсетях пожаловались на закрытые парки.

    «Парки открыли только на бумаге, а входы заблокированы, только что из парка, люди перелезают через щели в заборах», — написала местная жительница.

    Такая ситуация происходит в парке Победы. Вход в него все еще перекрывает металлическое ограждение.

    В пресс-службе администрации города заявили, что парки уже открыты, но работы еще продолжаются. В ближайшее время все ограждения уберут.