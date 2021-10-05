Жители Крыма после завершения сезона начали таскать песок с пляжа

Курортный сезон завершился в Крыму. Жители села Поповка на западе полуострова решили забрать себе пляжным песок для строительных работ. Об этом «Подъему» рассказала экоактивистка Евгения Стельмахова.

«Это очередное грубое нарушение со стороны местных жителей и предпринимателей. Они решили сэкономить на строительных материалах», — заявила она.

По ее словам, эти люди строят нестационарные торговые объекты, летом на пляже жарят шашлыки, а осенью вывозят оттуда песок на стройки.

«Красивейшие пляжи, а такое варварское отношение. Как балаган, украинский шалманный пляж. XXI век, а не меняется ничего. Где они на песке стоят, там и строят из того же самого песка», — заключила Стельмахова.

Она добавила, что местные власти требуют так не делать, но реальных действий не предпринимают. Экоактивистка отметила, что у них нет пляжной комиссии, которая занимается обследованием территории и составлением административных протоколов.

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