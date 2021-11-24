Жители Красноярска заметили у школы странного мужчину, который предлагал детям конфеты и хватал их за руки

В Сети появилась информация о мужчине, который предлагал детям конфеты, которых у него не было, и хватал их за руки около красноярской школы № 156. Предупреждение для родителей опубликовали в паблике «Наш микрорайон Солнечный. Красноярск» во «Вконтакте».

«В районе 156-й школы появился подозрительный мужчина. Предлагает детям конфеты, хотя в руках ничего нет, хватает за руки», — говорится в посте. По данным паблика, об этом рассказали сами дети. Авторы сообщения призвали местных жителей быть начеку.

Эта информация встревожила подписчиков, которые развернули дискуссию в комментариях. Некоторые пригрозили неизвестному расправой. Как сообщил сайт NGS24.ru, родители учащихся этой школы написали заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее психолог-консультант, семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова призвала родителей внимательно следить за тем, что их дети делают в соцсетях. Там они могут познакомиться с опасными людьми. Панфилова уточнила, что тотальный контроль не поможет. По ее словам, родители должны прислушиваться к своему ребенку, чтобы оградить его от опасности.