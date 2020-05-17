Жители Краснодара устроили вечеринку с кальянами при самоизоляции

В соцсетях появилось видео с вечеринки в одном из ночных клубов Краснодара. Несмотря на режим самоизоляции, молодые люди пришли на тусовку. Теперь сотрудники полиции проводят проверку.

«По факту появления в СМИ ролика проводится проверка», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях и кубанских СМИ появилась информация, что молодые люди устроили вечеринку во время режима самоизоляции. На опубликованных кадрах видно, что все происходит в клубе, где собрались жители.

Власти Краснодарского края ввели в регионе карантин из-за распространения коронавируса. 12 апреля жителей перевели на режим самоизоляции, который действует до 23 мая. Кроме того, не работают торговые центры, парки и другие организации. За нарушение требований властей предусмотрена административная ответственность.

Всего в Краснодарском крае зафиксировано 2605 случаев заболевания COVID-19. По всей России насчитывается 281 752 человека, которому подтвердили наличие коронавируса.