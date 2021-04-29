Жители Колпина попросили благоустроить территорию у «Крестов»

Жители Колпина попросили создать общественное пространство рядом с новым следственным изолятором «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Они призвали местные власти благоустроить прогулочную дорожку напротив изолятора, которая пролегает вдоль железнодорожных путей от Колпинского вокзала до монумента «Ижорский таран» в Тосненском районе. Каждый день по ней прогуливаются тысячи человек — мамы с колясками, дети с домашними животными, пенсионеры и спортсмены. Однако дорожка находится в плачевном состоянии.

Кроме этого, на ней темно по вечерам, так как нет уличного освещения.

Местная жительница рассказала, что летом у дорожки напротив «Крестов-2» цветут ирисы и плавают уточки с утятами. Тем не менее она не против возведения шумоизоляционного забора, который бы оградил отдыхающих от шума от проезжающих мимо поездов.

Помимо этого, большая часть горожан (чуть более 50%) высказалась против забора у «Крестов». А около 40% согласились на установку такого сооружения у железной дороги, чтобы за ним не было видно следственного изолятора. Почти 10% участников опроса издания затруднились с ответом.