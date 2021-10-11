Жители Казани стали чаще вызывать скорую из-за ОРВИ и пневмонии

В октябре жители Казани в полтора раза чаще стали вызывать скорую помощь из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

И.о начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов отметил, что в городе фиксируется увеличение количества вызовов скорой помощи с поводом острая вирусно-респираторная инфекция и пневмония с 2320 до трех с половиной тысяч в неделю. В сутки их число достигает до пятисот.