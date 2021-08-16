Жители Казани смогут воспользоваться новой услугой в общественном транспорте

С 16 августа в Казани начал действовать новый тариф для пассажиров наземного и подземного транспорта. Услуга доступна лишь для владельцев бесконтактных транспортных карт, сообщило РИА ФАН.

«Это проездной билет на основании транспортной карты, которую нужно будет пополнять по специальному тарифу «Пересадочный МЭТ 45». При первом прикладывании карты у пассажира запускается счетчик времени, в течение которого он может сделать пересадку. При повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высветится надпись: «Годен», — рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Стоимость проезда по тарифу составляет 45 рублей. Чтобы пассажир без дополнительных расходов смог поменять маршрут, ему необходимо совершить пересадку за 45 минут.