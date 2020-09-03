Жители Казани разобрали 14 тонн арбузов из открытой фуры

Мужчина привез в столицу Татарстана грузовик с ягодами и оставил машину на пустыре. При этом он открыл борта большегруза, чтобы проветрить груз. Всего в грузовике лежало 14 тонн арбузов.

Через два часа водитель вернулся и обнаружил, что большей части груза нет. Позже выяснилось, что кто-то из местных жителей пошутил в соцсетях про бесплатные арбузы в грузовике. Новость быстро разошлась по Сети, и местные жители разобрали ягоды. Некоторые успели унести даже по две штуки, отметила газета «Известия».

Теперь водитель должен владельцу груза внушительную сумму. Закупочная стоимость килограмма арбуза начинается от 20 рублей.

Многие жители узнали об ошибке и вернули водителю еще не съеденные арбузы или же заплатили за товар, сообщил Telegram-канал «Бушующий мир».