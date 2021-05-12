Жители Казани продолжили нести цветы к школе на следующий день после массового убийства

Казанцы с утра несут цветы к мемориалам около школы №175, где накануне произошло массовое убийство. Территорию учебного заведения оцепили силовики. К зданию не пускают даже журналистов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По словам работника агентства, количество цветов и мягких игрушек за ночь увеличилось.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу, в которой учился четыре года назад, и открыл огонь. Во время стрельбы погибли четыре мальчика, три девочки, учительница английского языка и женщина, которая работала в гимназии. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

Галявиев пробыл в здании восемь минут и сдался силовикам. Подозреваемого в преступлении задержали. На допросе он признался, что ненавидит всех людей. СК завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». В столице Татарстана 12 мая объявили траур. Жертв стрельбы в школе №175 похоронят сегодня. «360» ведет прямую трансляцию от гимназии.