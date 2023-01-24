Общество 24 января 2023, 15:15 Жители Казани пожаловались на скользкие тротуары

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Жители Казани пожаловались не скользкие тротуары на улице Галимжана Баруди. Накануне молодой человек, у которого есть проблемы с ногами, здесь получил травму. Об этом написал сайт Inkazan.

Горожане в соцсетях написали, что гололед тянется как минимум от дома № 1 по улице Баруди и до конца дома № 7. Здесь часто ходят пожилые люди, которые также могут травмироваться.

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Ситуацию усугубляют большие ямы, которые в случае падения на гололеде могут травмировать еще больше. В городской администрации ситуации пока не прокомментировали.

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