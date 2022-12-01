Общество 01 декабря 2022, 15:36 Жители Казани пожаловались на агрессивных собак, которые разгуливают по частному сектору

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Подписчики паблика «в Казани поймут» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на бродячих собак в частном секторе Казани, которые проявляют свою агрессию в отношении людей. Об этом написал сайт inkazan.ru.

По словам одного местного жителя, совсем недавно животные напали на его ребенка на улице Артиллерийской в Советском районе города.

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«Чуть не прокусили руку моему ребенку! Ходим в школу в страхе», — сообщил автор.

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