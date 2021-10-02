Жители Казани едва не устроили массовую драку в очереди за картошкой

Побоище из-за картошки едва не устроили покупатели на ярмарке в Приволжском районе Казани. Люди становились в очередь с трех часов утра, но в итоге почти 60 человек остались ни с чем.

Продавец торговой точки рассказала, что всем давали по три сетки, каждая из которых весит почти 27-28 килограммов. Но половина очереди — человек 50-60 ушли с ярмарки с пустыми руками, сообщил телеканал «Татарстан 24».

«Очень много было народу. <…> Люди стояли с трех часов утра. Бабушки, дедушки, никаких перекупщиков», — поделилась женщина.

Без картофеля остался и водитель, который привез овощи на ярмарку. По словам мужчины, многие покупатели вели себя достаточно агрессивно.

«И на КамАЗе возил, и на „газели“ возил — такого не было ажиотажа. Если бы на телефон не снял, наверное, морду бы набили», — добавил он.

Резкое подорожание картофеля произошло в Татарстане в июне. Несмотря на рост цены, в некоторых магазинах овощи начали пропадать с прилавков, сообщало издание «Бизнес Онлайн». Возможно, такой ажиотаж на ярмарке был связан именно с этим.