Жители Казани до ночи оставались у школы № 175, чтобы почтить погибших во время стрельбы

Жители Казани до ночи оставались у школы № 175, где 19-летний молодой человек расстрелял детей и сотрудников учебного заведения. Люди завили, что в такой день не могли находиться дома и пришли почтить память погибших.

«Не могли остаться дома. Сегодня скорбит весь наш татарский народ и все вместе с нами. Я работаю в сфере образования, я узнала сразу», — сказала одна из женщин РИА «Новости».

Другая местная жительница пришла возложить цветы, чтобы о погибших осталась добрая память.

«У нас у самих двое детей, мы скорбим, очень близко к сердцу эту трагедию приняли… Ужасно, когда ребенка отправляешь в школу, а он не возвращается. Будем помнить, скорбить», — сказала она.

Ее муж добавил, что произошедшее стало большой трагедией для страны и для города, «это общая боль».

Молодой человек высказал мнение, что после случившегося школа должна перестать работать и превратиться в мемориал. Он мог бы стать данью уважения всем тем, кто проявил мужество.

Многие, кто пришел к школе, никак с ней не связаны. У них там не учатся дети, не было знакомых оттуда. Однако общее горе всех объединило.

Ильназ Галявиев пришел утром 11 мая в казанскую школу № 175 с оружием. Он вошел в 8 «А» класс и начал расстреливать детей. Семеро из них погибли. Также жертвами 19-летнего преступника стали молодая учительница и еще одна сотрудница школы. Ранены 21 человек. Некоторые из них — с огнестрельными ранениями.

Галявиев сдался силовикам. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство более двух лиц». СМИ написали, что похороны погибших пройдут 12 мая.