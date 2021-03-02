Жители Казахстана спасли косулю с налипшим на голову льдом. Видео

На одной из автодорог в Казахстане местные жители помогли косуле, на морду которой налип большой кусок льда. Видеозапись спасения животного попала в соцсети.

На кадрах видно, что под тяжестью ледяной глыбы голова косули была опущена и ей трудно было дышать.

Люди поймали животное и сняли с нее куски льда. После освобождения косуля убежала в поле.

Из-за аномальных холодов Техас в США погрузился в хаос. В одном из-заповедников погибло двенадцать животных. От морозов были также оглушены тысячи морских черепах.

Волонтеры пытались согреть животных, но из-за постоянных перебоев электричества это очень сложно сделать. В России из-за морозов пострадали некоторые виды птиц.