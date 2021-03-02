Жители Казахстана спасли косулю с налипшим на голову льдом. Видео
На одной из автодорог в Казахстане местные жители помогли косуле, на морду которой налип большой кусок льда. Видеозапись спасения животного попала в соцсети.
На кадрах видно, что под тяжестью ледяной глыбы голова косули была опущена и ей трудно было дышать.
Люди поймали животное и сняли с нее куски льда. После освобождения косуля убежала в поле.
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