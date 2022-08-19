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    19 августа 2022, 10:10

    Жители Карелии застали кабанов-вредителей на своем огороде

    Оксана Лавнюженко

    В Карелии местные дачники обнаружили вредителей, которые перекапывают землю на их огороде и портят урожай. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    На кадрах, которые появились в группе «Весь Петрозаводск| Карелия» в соцсети «ВКонтакте», видно, как два кабанчика невозмутимо копаются в поле. Автор ролика сообщает, что животных не смущают даже рядом находившиеся люди.

    Чаще всего дикие звери появляются на юге Карелии в Лахденпохском районе. Местные жители жалуются, что кабаны поедают всю картошку, растущую на дачных участках.

    Министерство природных ресурсов позволило охотникам отстреливать диких животных в тех районах, где их концентрация наиболее высока, и где дачные участки больше всего пострадали от их набегов.

    Ранее сообщалось, что житель Иркутска погиб после укуса соседского кабана. Агрессивное животное сбежало от соседа погибшего и забрело на его участок.