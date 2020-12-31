Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Жители Камчатки и Чукотки первыми в России перешли в новый год. Если стрелки часов в Москве и соседних регионах показывают 15:00, то на Камчатке уже наступило 1 января 2021 года.

Также Новый год готовятся встретить в Магаданской области (+8 часов), на Сахалине (+8 часов), Дальнем Востоке (+7 часов), Якутии (+6 часов). Самыми последними в России 2021 год отметят жители Калининградской области. Разница во времени с Москвой составляет один час.

Погода в новогоднюю ночь будет разной во всех точках России. Приморье и Сибирь ожидают сильные морозы. В Омской области столбики термометров могут опуститься до −34 градусов, в Приморском крае — до −30…−35 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет, напротив, не очень холодно. Синоптики обещают 0…−2 градуса. В первый день 2021 года может потеплеть до +2 градусов. Эти показатели превышают норму на 7-8 градусов.