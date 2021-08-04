Жители Калининграда рассказали, что происходит на пляжах и почему там гибнут люди

В Калининградской области в разгар сезона регулярно тонут люди. За сутки погибают примерно пять человек. В том, что происходит, решили разобраться журналисты РИА ФАН.

По словам местной жительницы, под Зеленоградском существует много необорудованных зон, хотя туда часто приходят туристы и местные жители. Власти, в свою очередь, сообщают о нехватке средств в бюджете.

По их словам, пляж получает официальный статус после того, как у него обследовано дно, очищен берег, выстроена система безопасности и оповещения отдыхающих. Проделать такую работу не так и просто.

К проблеме подключился губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он поручил найти возможность штрафовать отдыхающих, которые купаются в запрещенных местах, а также увеличить время работы спасателей.