Общество 30 декабря 2022, 16:17 Жители Южной Кореи заметили в ночном небе луч-радугу — видео Mash: в небе над Южной Кореей увидели луч, переливающийся цветами радуги

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Ночью над Южной Кореей появился разноцветный луч, который растянулся в высоту, а потом рассеялся. Им оказался след от испытаний твердотопливной ракеты-носителя. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Местные жители засняли необычное явление. В ночном небе появилась полоса, которая переливалась разными цветами радуги. Она увеличилась, а потом внезапно рассеялась. Очевидцы не услышали взрывов, поэтому решили, что дело не в северокорейских ракетах и системе ПВО. Некоторые предположили, что высоко в слоях атмосферы с меньшей плотностью замерзли частицы ракетного топлива или газы и получился такой визуальный эффект.

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Появление «радужного луча» совпало с испытаниями твердотопливной космической ракеты-носителя Южной Кореи. Агентство Yonhap рассказало, что ее запустили ночью 30 декабря после того, как КНДР объявила об успешных испытаниях твердотопливного ракетного двигателя большой тяги для стратегического оружия нового типа.

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