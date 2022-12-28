28 декабря 2022, 19:53
Жители Югры нашли для западных режиссеров место для съемок фильма ужасов
Жители Нягани (ХМАО) записали обращение к американским режиссерам и предложили им для съемок фильма ужасов один из домов на улице Киевской. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
«Мы уже долгое время живем в доме, состояние которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорацией к фильму ужасов. Просим вас посмотреть эти видео. Возможно, вас это заинтересует», — обратили внимание няганьцы.
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Они приложили к своему сообщение видео, на которое попал антураж этого дома. На кадрах видны ржавые трубы, прогнившие потолки и полы, сломанная сантехника и прочие атрибуты, которые важны при съемках хоррора.
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