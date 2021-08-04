Жители ЯНАО придумали маршруты для своего губернатора

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сядет за руль автомобиля и проедет от Салехарда до Ноябрьска по ямальским дорогам. Местные жители, в свою очередь, предложили для него различные варианты маршрутов. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Про свою поездку глава региона сообщил в социальных сетях. Он планирует проехаться по региональным трассам, проверить их состояние, а также проконтролировать, что было сделано после прошлых поездок. Старт запланирован на понедельник, 9 августа.

Свои предложения ямальцы оставляют на сайте дорога89.рф. Сейчас внесено уже созданы более 250 различных маршрутов.