Жители ЯНАО, имеющие льготы, получат сертификаты на поездки в санатории

Ямальцам, имеющим льготы, предоставят возможность получить именные сертификаты на санаторно-курортное лечение без заявления. Такое решение приняли представители власти на заседании профильного комитета Заксобрания региона, написал «Ямал-Медиа».

В группу льготников входят участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды боевых действий и другие. Воспользоваться таким сертификатом можно будет в течение двух лет. Ямальцы сами смогут выбрать время и место, куда и когда им ехать на отдых.

«Оплата может производиться двумя способами. Первый — гражданин определяет организацию, заключает с ней договор, и по реквизитам в течение трех дней будут переведены деньги в эту организацию. Либо гражданин сам приобретает путевку и происходит возмещение всех его затрат», — рассказала председатель комитета по социальной политике ЗС ЯНАО Надежда Гудкова.