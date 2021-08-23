Жители ямальского поселка предложили программу развития поселения

Программу преобразования поселка Харп (ЯНАО) сформируют с учетом предложений жителей. Их накопилось более 100, сообщило ИА «Север-Пресс».

Жители внесли свои предложения по благоустройству, ремонту дорог и зданий, строительству социальной инфраструктуры. Все предложения включат в народную программу преобразования поселка, рассчитанную на три года.

Предложения от населения собирали в течение месяца на встречах с представителями власти и на онлайн-площадках.