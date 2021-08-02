Жители Ямала продолжают записываться в реестр малочисленных народов

Федеральное агентство по делам национальностей заявило, что более 250 тысяч человек попадут в реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Произойдет это уже к 2022 году, сообщил «Ямал Медиа».

В настоящее время на Ямале насчитывается 50 тысяч коренных жителей, из которых почти 20 тысяч ведут традиционный образ жизни. Они кочуют по тундре, хранят священные места, зависят от стада оленей. Другие, наоборот, выбирают цивилизацию и современные условия жизни.

Одна из местных жительниц рассказал свою историю семьи и предков Айваседо и Пяк. По словам Екатерины, ее бабушка обрабатывала пушнину на звероферме, а дедушка был оленеводом в совхозе. Как и ранее, основными занятиями ненцев являлись рыболовство, охота и оленеводство.

Екатерина полагает, что Федеральное агентство по делам национальностей предоставит поддержку ее семье. Она рассчитывает на льготу для обучения своих детей, а для себя — будущую пенсию.

Для того, чтобы попасть в список единого реестра, нужно подать документы в МФЦ, подтверждающие принадлежность к КМНС. Процедура занимает около 15 минут, а результат сообщают заявителю по смс.