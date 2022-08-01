Жители Ямала примут участие в чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям

С 10 по 14 августа в Мурманске пройдет чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. В нем примут участие 30 человек от ЯНАО. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

В пресс-службе окружного департамента образования Ямала отметили, что на чемпионат отправятся студенты и эксперты Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий, колледжей Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко.

Помимо жителей Ямала, в чемпионате будет участвовать лица от 16 до 22 лет, проживающие в регионах, входящих в Арктическую зону России. Организатором мероприятия выступили Минвостокразвития РФ, правительство Мурманской области, оператор мероприятий — Фонд Росконгресс.