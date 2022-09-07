Жители Ялты устроили стихийный митинг у здания МВД из-за жестокого убийства | 360°

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Жители Ялты устроили стихийный митинг у здания МВД из-за жестокого убийства

Ялтинцы устроили митинг и потребовали от МВД расследования убийства местного жителя

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Жители Ялты собрались на стихийном митинге у здания местного МВД. Горожане потребовали от полицейских проведения справедливого расследования убийства ялтинца, совершенного накануне. На встречу с протестующими приехала мэр города Янина Павленко.

«Вечером выехала на Морскую, где местные жители собрались в районе управления МВД, требуя объективного расследования произошедшего накануне убийства ялтинца», — написала в своем Telegram-канале глава города.

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Она добавила, что власти Крыма и правоохранительные органы взяли под особый контроль громкое убийство. По словам Павленко, виновные понесут наказание.

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Накануне в Ялте убили молодого человека. По версии следствия, три молодых человека распивали спиртное, после чего они поссорились.

«Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены множественные удары ножом», — рассказали в пресс-службе СК по Крыму.

Правоохранители добавили, что мужчины доставили пострадавшего в больницу и скрылись. Через какое-то время пациент скончался.

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемых задержали. Руководство республиканского СК инициировало передачу дела из органов МВД.

В республике Коми поругались два рыбака. Один из них выстрелил в товарища из ружья. Мужчина скончался на месте.

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