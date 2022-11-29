Общество 29 ноября 2022, 16:12 Жители Якутии выбрали самую красивую корову РИА «Новости»: на конкурсе коров в Якутии победила четырехмесячная телка Мичийэ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Якутии прошел очередной конкурс красоты среди коров. О результатах соревнования РИА «Новости» рассказала художественный руководитель дома народного творчества «Аартык» имени Бродникова — Евдокия Аржакова.

Такой конкурс проводится в четвертый раз. По словам собеседницы издания, изначально соревнование придумали в селе Телей-Диринг, в 2019 году.

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Конкурс приурочили к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Самую красивую корову выбирают жюри и посетители сельского клуба.

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Во время пандемии — в 2020 году — голосование проводили в формате онлайн — в соцсетях.

«В качестве главных призов мы, коллектив дома народного творчества „Аартык“, предоставили 40-литровый алюминиевый бидон и пластиковое корыто для навоза», — рассказала Аржакова.

Она сообщила, что в этом году победительницей стала четырехмесячная корова по кличке Мичийэ. Она живет в фермерском хозяйстве в Мегино-Кангаласском улусе.

Аржакова сказала, что в голосовании активно принимали жители разных уголков Якутии.