Жители иркутского села решили полностью запретить продажу алкоголя

В Иркутской области жители села Хамакар приняли решение полностью запретить продажу алкогольных напитков. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, сельчане провели народное голосование, по результатам которого было решено полностью ограничить продажу спиртного на территории поселения. Раньше спиртное можно было покупать лишь раз в неделю по пятницам с 17 до 20 часов. В другое время у местных жителей не было возможности закупиться горячительными напитками.