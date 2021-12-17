Жители и гости Петербурга смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку в любою точку мира

В Санкт-Петербурге представили специальные новогодние открытки, которые можно будет бесплатно отправить в любую точку мира с Дворцовой площади. «Новогодняя почта» это первый совместный проект издания «Петербургский дневник» и «Почты России».

«Новогодняя почта» будет работать с 20 до 30 декабря включительно с 17:00 до 20:00. Волонтеры не только помогут жителям и гостям Северной столицы заполнить поздравительные открытки, но и подарят им специальные памятные сувениры.

«У нас очень продуктивная история взаимодействия с „Петербургским дневником“, за что вам большое спасибо. С точки зрения дальнейших планов мы точно открыты к обсуждению и новым форматам взаимодействия с вами. Хочется, чтобы мы были полезны друг другу», — отметил руководитель макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

«Мне кажется, „Новогодняя почта“ на Дворцовой площади станет хорошим стартом нашего взаимодействия. Почта на главной площади города, рядом с главной елкой Петербурга, — то, что будет востребовано жителями. Очень здорово, что у нас получится сделать такой проект», — рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.