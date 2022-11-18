Общество 18 ноября 2022, 18:39 Жители ХМАО пожаловались на Хагги Вагги из номера красноярского цирка Роспотребнадзор ХМАО рассмотрит жалобу родителей на Хагги Вагги в цирковом номере шоутеатр.рф / Публичное достояние

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Родители из ХМАО пожаловались на номер красноярского цирка из-за присутствия в нем персонажей Хагги Вагги и Кисси Мисси, сообщило РИА «Новости». Жители округа заявили, что эти образы могут навредить детской психике. На гастролеров подали жалобу в региональную прокуратуру.

В надзорном ведомстве подтвердили, что получили обращение.

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«Да, такое обращение есть, но жалобу рассматривает Роспотребнадзор, это не наша компетенция. Обращение к нам поступило и было перенаправлено туда», — рассказали агентству.

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По словам худрука цирка «Барнео» Александра Сапунова, от них уже требуют отмены представления. Он добавил — артисты не понимают, почему жители ХМАО ополчились на Хагги Вагги и Кисси Мисси. По мнению собеседника издания, персонажи не несут никакого негатива, что подтверждают сами дети — им нравятся эти образы.

Игрушки Хагги Вагги не опасны даже для самых маленьких, заявила психолог Анна Завгороднева. Она добавила, что специфический вид этого персонажа пугает в большей степени взрослых, чем детей.