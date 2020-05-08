Жители Ханты-Мансийска пожаловались на ночное строительство

«Помимо того, что стройка производится не только в будние, но и в выходные дни, начиная с самого утра, так теперь еще и ночью. Данное видео снято в 00:45! Как видно, работает бетономешалка, ходят люди», — отметил один из интернет-пользователей.

Другие посоветовали обратиться в прокуратуру и приложить видео-подтверждение.

В управлении общественных связей мэрии Ханты-Мансийска пояснили, что на данной территории ведется строительство второго корпуса школы № 8.

«В адрес подрядной организации ООО „Квартал“ направлено претензионное письмо, с требованием соблюдения закона об обеспечении тишины и покоя граждан в ХМАО№ 23-оз от 31.03.2017 года», — подчеркнули в городской администрации.

При повторном нарушении строителям назначат штрафы.