Жители города под Курганом будут мыться по графику

Вода будет подаваться под низким давлением до конца июня с 12:00 до 17:00 и с 23:00 до 06:00.

В апреле власти сообщили, что перебои в подаче воды происходят из-за неисправности насосов. Тогда работали два прибора из шести. В мае почти все насосы заменили, не функционировал только один.

«Несмотря на это, воды в резервуарах для обслуживания населения все равно не хватает», — заявили представители администрации.

Городские коммунальные сети планируют запустить дополнительную скважину. «Надеемся, что данная мера позволит возобновить подачу воды в полном объеме», — отметили в администрации района.

Из-за перебоев с водой не все жители успевают принять душ и помыть посуду начиная с апреля. А в 2018 году город остался на четыре дня без воды из-за крупной коммунальной аварии.