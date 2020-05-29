    29 мая 2020, 13:18

    Жители города под Курганом будут мыться по графику

    Алена Макаренко

    В Шумихе Курганской области истощены городские источники водоснабжения. Из-за этого до конца июня местные жители по полдня будут сидеть без воды. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на администрацию Шумихинского района.
    Жители города под Курганом будут мыться по графику

    Вода будет подаваться под низким давлением до конца июня с 12:00 до 17:00 и с 23:00 до 06:00.

    В апреле власти сообщили, что перебои в подаче воды происходят из-за неисправности насосов. Тогда работали два прибора из шести. В мае почти все насосы заменили, не функционировал только один.

    «Несмотря на это, воды в резервуарах для обслуживания населения все равно не хватает», — заявили представители администрации.

    Городские коммунальные сети планируют запустить дополнительную скважину. «Надеемся, что данная мера позволит возобновить подачу воды в полном объеме», — отметили в администрации района.

    Из-за перебоев с водой не все жители успевают принять душ и помыть посуду начиная с апреля. А в 2018 году город остался на четыре дня без воды из-за крупной коммунальной аварии.