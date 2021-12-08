Жители Геленджика пожаловались на цветные пятна в море

Цветные пятна была замечены в море в Геленджике в Краснодарском крае. Также местные жители пожаловались на неприятный запах, исходящий от воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости».

В паблике появилась минутная видеозапись, на которой видно пятно у кромки воды. По словам автора видео, ролик был снят 8 декабря 2021 года в районе Винсовхоза.

Также автор записи добавил, что дальше по берегу был замечен мертвый дельфин.

Как отмечено в сообщении, люди уже обратились в отделение Росприроднадзора, проводится проверка.

В сентябре участники заплыва Swimcup 21 наткнулись на нефтяное пятно рядом с Геленджиком. Во время соревнований спортсмены измазались мазутом и наглотались нефти в Черном море. Одна их пловчих заявила, что после выхода из воды даже не смогла открыть глаза. Южная транспортная прокуратура тогда поручила провести проверку. Во время проверки специалисты оценивали исполнение требований экологического законодательства. Также они проверили, соблюдались ли законы, касающиеся безопасности эксплуатации водного транспорта.