Жители Евпатории более месяца проведут без горячей воды
Горячую воду отключат в Евпатории на текущей неделе. Местные жители проведут в таких условиях более месяца, сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на слова генерального директора государственной организации «Вода Крыма» Владимира Баженова.
«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — процитировал Баженова портал «Ридус».
Отмечается, что отключение произойдет 26 ноября и будет длиться приблизительно до конца года. Горячую воду вновь включат после ввода в эксплуатацию нового водозабора.
Евпатория является вторым городом республики Крым, где отключили горячее водоснабжение в целях экономии. Первым еще 24 августа стал Симферополь.