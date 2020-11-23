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    23 ноября 2020, 11:32

    Жители Евпатории более месяца проведут без горячей воды

    Полина Петрова

    Горячую воду отключат в Евпатории на текущей неделе. Местные жители проведут в таких условиях более месяца, сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на слова генерального директора государственной организации «Вода Крыма» Владимира Баженова.
    Жители Евпатории более месяца проведут без горячей воды

    «До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — процитировал Баженова портал «Ридус».

    Отмечается, что отключение произойдет 26 ноября и будет длиться приблизительно до конца года. Горячую воду вновь включат после ввода в эксплуатацию нового водозабора.

    Евпатория является вторым городом республики Крым, где отключили горячее водоснабжение в целях экономии. Первым еще 24 августа стал Симферополь.