Жители Евпатории более месяца проведут без горячей воды

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — процитировал Баженова портал «Ридус».

Отмечается, что отключение произойдет 26 ноября и будет длиться приблизительно до конца года. Горячую воду вновь включат после ввода в эксплуатацию нового водозабора.

Евпатория является вторым городом республики Крым, где отключили горячее водоснабжение в целях экономии. Первым еще 24 августа стал Симферополь.