«Мы очень немытые, несколько месяцев». Жители Энгельса потребовали открыть бани

Саратовская область ослабила ограничительные меры. В связи с этим начать работу могут бани. Однако в Энгельсе их пока не открыли, из-за чего местные жители обратились к мэру города и губернатору. Власти прокомментировали ситуацию «360».

В видеобращении группа мужчин заявила, что в Энгельсе с населением более 250 тысяч жителей не работает ни одна баня. Между тем, в Саратове уже с 11 июня они открыты. Местные жители персонально обратились к губернатору региона Валерию Радаеву.

«Если вы захотите, все получится сразу. Сразу появится вода в 10-й бане — горячая, которой нет, сразу появится рабочая 2-я баня. Мы вместе с товарищами собрались, мы очень немытые, давно уже немытые — несколько месяцев, и у нас вопрос: когда-нибудь у нас вопрос с банями решится в Энгельсе?» — возмутились любители бань.

Начальник управления информации администрации Энгельского муниципального района Вячеслав Пашковский в беседе с «360» отреагировал на просьбу мужчин.

«Разрешение на открытие общественных бань было подписано восьмого числа в Саратовской области. Но чтобы они открылись безопасно, есть определенные требования Роспотребнадзора, которые мы обязаны соблюдать», — сказал он.

По его словам, сейчас идет подготовительная работа. Скорее всего, бани откроются в Энгельсе уже на следующей неделе. При этом Пашковского удивил сам посыл обращения мужчин, мол они «давно уже немытые».

«Тяжело сказать, что им мешает помыться где-то кроме бани», — заметил представитель администрации города.