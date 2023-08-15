15 августа 2023, 18:21
Жители Элисты остались без питьевой воды во время аномальной жары
В Элисте из-за аномальной жары упало давление в трубах, и городская администрация приняла решение ограничить подачу питьевой воды. Также в городе идет ремонт водопроводов. Об этом сообщил ОТР.
Проблема отсутствия питьевой воды затронула 50 тысяч жителей. Несмотря на то, что перебои с водоснабжением начались несколько дней назад, в городе стали развозить техническую воду только в понедельник, 14 августа.
Реклама
В отношении городского водоканала Элисты возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Реклама
Реклама