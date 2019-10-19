Жители Электростали вышли на субботник и навели порядок на Советской улице

Более 50 жителей Электростали субботнее утро провели с пользой — вышли на субботник. Инициатором акции по наведению чистоты выступила общественная организация «Активный житель Подмосковья». С задачей горожане справились за час. Порядок навели на аллее цветов, на улице Советской.

Источник фото: телеканал «360»

Вместо палок для скандинавской ходьбы в руках Марии Сыровой субботним днем оказались грабли. В своем плотном графике активная пенсионерка из Электростали нашла час, чтобы навести порядок на аллее, где каждый день занимается спортом. Фронт работы — более 300 метров. Задача не сложная — собрать осеннюю листву.

«Все зависит от желания человека, если человек хочет проявить себя, он всегда найдет время. Положительные эмоции, воздух, новые знакомства — это заряжает энергией», — поделилась Мария Сыровая, жительница города Электросталь.

Организовала субботник Лариса Баскина. Инициативу поддержал глава города и общественники. Члены общественной организации «Активный житель Подмосковья» теперь завсегдатаи субботников.

«Этому бульвару уже много-много лет, он существует где-то с конца 50-х годов. Нужно наводить порядок, помочь городским властям. Ну, и, конечно, хотелось бы чтобы дети наши, внуки видели красоту и чистоту», — рассказала Лариса Баскина, жительница города Электросталь.

Источник фото: телеканал «360»

Организация «Активные жители Подмосковья» объединила не только пожилых людей. Сделать город красивым оказались готовы многие жители. Семья Гришиных на субботник пришла полным составом. Взяли даже десятимесячную Катю. Старшие дочери родителям помогали охотно, хотя совладать с граблями удавалось не всегда. Для Гришиных субботники — дело привычное. О сегодняшнем узнали, прочитав объявление на двери подъезда.

«Настрой великолепный! Люди улыбаются! Даже если бы был дождь, тоже было бы хорошо, потому что всей семьей! Нам все равно было бы тепло. Мы встали пораньше с утра, чтобы придти, посмотреть утреннее солнце, знакомых встретить, пообщаться. Родственников ждём, подойдут попозже», — отметили Гришины.

С задачей активные жители Электростали справились за час с небольшим. В общей сложности акция по наведению чистоты объединила более 50 человек. Участников субботника угостили вкусным чаем и наградили коллекционными магнитами. Собрав набор — 12 штук, житель города становится участником розыгрыша ценных призов.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый участник посещает городские мероприятия, получает коллекционные магниты, собрав 12 и более, получает призы поощрительные. То есть у нас жители очень активно участвуют», — подчеркнул Илья Бирюков, учредитель организации «Активный гражданин».

Ближайший розыгрыш состоится 26 декабря. Так Что у жителей Электростали еще есть время, чтобы стать активным жителем Подмосковье и собрать коллекцию магнитов.