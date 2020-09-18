Жители Электростали разглядели в туче человеческое лицо. Фото и видео

На московский регион обрушились дожди. Пока одни сетуют на холод и пасмурное небо, другие находят в сложившихся обстоятельствах что-то интересное. Например, жители Электростали сфотографировали тучу, в которой просматривалось человеческое лицо.

Действительно, в смешении белых облаков и темных туч образовался образ с глазами носом и ртом. Однако если даже кто-то не нашел человеческого лица, то можно просто восхититься необыкновенно красивым пейзажем: светло-темным небом, зеленой землей, пожелтевшими деревьями и небольшим озером.

Источник фото: телеканал «360»

Погода испортилась в Москве и области вечером 17 сентября. В регион пришли сильный дождь и штормовой ветер. Его скорость в отдельных районах достигала 26 метров в секунду. Из-за урагана в Подмосковье пять человек пострадали — на них упали деревья и различные конструкции.

По данным МЧС, повалено 112 деревьев в 13 населенных пунктах Московской области. В Солнечногорске ветер опрокинул остановку. Без света остались 2523 жителя Подмосковья. В настоящий момент электричество уже восстановлено.

Улучшения погоды стоит ждать к выходным. В субботу и воскресенье будет солнечно. Однако температура воздуха составит не более +15 градусов.