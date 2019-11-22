Жители Екатеринбурга решили скупить всю коллекцию Louis Vuitton в магазине IKEA

По информации «Газеты.ru», толпа стала забегать в магазин еще до того, как поднялось автоматическое железное ограждение. Работнице удалось снять происходящее на видео.

СМИ считают, что подобный ролик можно принять за пиар-акцию. Видеозапись в редакцию отправила сотрудница IKEA. Представители ТЦ отметили, что очереди настоящие.

IKEA отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с Бухенвальдом Подробнее

В остальных российских городах, где в IKEA продается коллаборация с дизайнером, наблюдается подобная ситуация.

«Маркерад» — это наиболее ожидаемая коллекция IKEA за последние несколько лет. Вирджил Абло создал уникальные минималистичные работы с характерными для его творчества деталями.

Ранее IKEA отказался от рекламной кампании со слоганом «Каждому свое» — Suum cuique, ассоциирующийся с нацистами. Фраза была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха. Компания извинилась из-за того, что могла задеть чувства посетителей.