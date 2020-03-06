Жители Екатеринбурга пожаловались на варварскую обрезку деревьев и матерящихся коммунальщиков

«Когда мои родители заселились в один из домов в этом квартале, они своими силами занимались озеленением. Посадили лиственницу, липу и другие деревья, которые около 70 лет украшали местность. Они никому не мешали. Зачем их остригли — непонятно. Пильщики сослались на управляющую компанию. Причем вели себя эти нанятые работники неадекватно — ругались нецензурными словами, угрожали расправой, если я буду им мешать портить деревья. Впечатление такое, что только что вышедшим из тюрьмы дали работу», — заявила местная жительница.

Теперь же вместо пышных лип красуются обрубленные стволы, а ветки рабочие разбросали по придомовой территории.

«Кто будет в ответе за уборку, непонятно. Работники не вывезли спиленные деревья. Ветки кинули под окна. Гора древесины достигает уровня подоконника», — пожаловалась женщина.

Дома в этом квартале обслуживает ООО «Фонд Радомир». Там изданию пояснили, что деревья пришлось сильно обрезать, так как они были выше самих построек.

«Липкие листья липы осыпались и забивали водосточные трубы, из-за чего их регулярно приходилось очищать. Также поступали жалобы от жильцов о затенении, деревья не позволяли дневному свету пробиваться в окна. Ветки, которые на данный момент находятся на территории квартала, будут вывезены в ближайшее время. Для этого будет заказана спецтехника», — пояснили в компании.