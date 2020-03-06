    06 марта 2020, 15:50

    Жители Екатеринбурга пожаловались на варварскую обрезку деревьев и матерящихся коммунальщиков

    Ольга Ломакина

    Жителям Екатеринбурга не понравилось, как коммунальные работники обрезали деревья во Втузгородке. Эти деревья на улице Комсомольская, 45 особенно дороги местным жителям, поскольку их сажали сами жильцы еще в 1946 году. Подробности рассказало ИА Ura.ru.

    «Когда мои родители заселились в один из домов в этом квартале, они своими силами занимались озеленением. Посадили лиственницу, липу и другие деревья, которые около 70 лет украшали местность. Они никому не мешали. Зачем их остригли — непонятно. Пильщики сослались на управляющую компанию. Причем вели себя эти нанятые работники неадекватно — ругались нецензурными словами, угрожали расправой, если я буду им мешать портить деревья. Впечатление такое, что только что вышедшим из тюрьмы дали работу», — заявила местная жительница.

    Теперь же вместо пышных лип красуются обрубленные стволы, а ветки рабочие разбросали по придомовой территории.

    «Кто будет в ответе за уборку, непонятно. Работники не вывезли спиленные деревья. Ветки кинули под окна. Гора древесины достигает уровня подоконника», — пожаловалась женщина.

    Дома в этом квартале обслуживает ООО «Фонд Радомир». Там изданию пояснили, что деревья пришлось сильно обрезать, так как они были выше самих построек.

    «Липкие листья липы осыпались и забивали водосточные трубы, из-за чего их регулярно приходилось очищать. Также поступали жалобы от жильцов о затенении, деревья не позволяли дневному свету пробиваться в окна. Ветки, которые на данный момент находятся на территории квартала, будут вывезены в ближайшее время. Для этого будет заказана спецтехника», — пояснили в компании.