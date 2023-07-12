Общество 12 июля 2023, 14:53 Жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари ТАСС: смог и запах гари возникли в Екатеринбурге из-за лесных пожаров РИА «Новости»

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Жители Екатеринбурга начали жаловаться на смог и запах гари, возникшие в городе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Леса загорелись в Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Красноуральском, Серовском, Талицком и других районах Свердловской области. Главное управление МЧС России по региону предупредило в своем Telegram-канале о возможном смоге.

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«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области велика вероятность образования смога», — указали в ведомстве.

В МЧС попросили местных жителей не открывать окна ночью и утром. Открытые форточки и окна рекомендовали завешивать мокрой марлей или другой тонкой тканью. Также людей призвали есть больше фруктов и овощей, много пить, максимально ограничить курение, отказаться от алкоголя и длительных прогулок, ограничить физические нагрузки.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщили о результатах измерения концентрации загрязняющих веществ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах региона. Превышений максимальных разовых предельно допустимых значений специалисты не обнаружили.

Ранее уральское управление Гидрометцентра сообщило о рекордной жаре, установившейся в Екатеринбурге. Температура воздуха в городе достигла +40 градусов.