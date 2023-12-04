Общество 04 декабря 2023, 15:04 Жители Екатеринбурга пожаловались на интим-притон под окнами администрации Екатеринбуржцы потребовали закрыть эротический салон рядом с администрацией Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

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Жители Чкаловского района Екатеринбурга пожаловалась на эротический салон прямо под окнами местной администрации. Об этом сообщило издание E1.ru.

Заведение расположилось через дом от здания администрации. Кроме того, в радиусе 300 метров находятся пункт полиции и районный суд.

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Жители ближайших домов пожаловались на шум, который доносится из салона практически круглосуточно. Одна из горожанок назвала его борделем и призналась, что слышала мольбы девушек, просящих помощи.

Активисты на протяжении полутора лет пытаются добиться закрытия салона, однако пока их усилия оказались тщетными.

«Мы много раз получали жалобы на разборки, пьяные компании и шум. Поступала информация, что в напитки клиентов подсыпали неизвестные препараты, обманывали на деньги. Все признаки указывают на оказание интим-услуг и содержание притона», — подчеркнул общественник Джалил Салимханов.

В апреле 2022 год на рекламном щите в парке Победы в Кургане появилась реклама массажного салона, в котором увидели эротический подтекст.