Общество 06 июля 2023, 18:24 Жители Екатеринбурга отказались забирать посылки с Ozon из-за боязни менингококка Ura.ru: екатеринбуржцы отказываются забирать посылки с Ozon из-за вспышки менингококка РИА «Новости»

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Екатеринбуржцы отказываются получать отправления с Ozon после того, как сотрудники местного распределительного центра маркетплейса заразились менингококковой инфекцией. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на своих читателей.

«Пришла посылка, но забирать ее пока опасно», — пояснил один из жителей Екатеринбурга.

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Покупатели хотят сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация с менингококком. Люди объяснили отказ забирать посылки боязнью заразиться. Некоторые отметили, что речь идет о серьезной болезни, которая может привести к инвалидности или смерти.

Менингококковую инфекцию обнаружили у семи сотрудников распределительного центра Ozon, двое заболевших скончались. Точную причину их смерти официально пока не назвали.

Роспотребнадзор заверил, что заразиться менингококковой инфекцией через посылку нельзя. Специалисты пояснили, что возбудитель может оставаться на поверхностях лишь непродолжительное время.