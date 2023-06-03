Общество 03 июня 2023, 13:23 Жители Ейска засняли «парящие» над Азовским морем корабли Жители Ейска сняли на видео летящие над Азовским морем корабли

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Жители Ейска стали свидетелями необычного явления — в над Азовским морем взмыли корабли. «Парящие» суда очевидцы засняли на видео, ролик опубликовал RT в Telegram-канале.

На записи кажется, что два корабля зависли над водой: они находились над линией горизонта.

Оказалось, что это редкое и сложное оптическое явление — фата-моргана. При нем отдаленные объекты видны с искажениями. Название такие миражи получили в честь героини бретонского эпоса Фаты Морганы, в переводе с итальянского «феи Морганы».

Иногда природа радует людей необычными явлениями. В апреле 2023 года в разных частях Московской области заметили редкое для этих мест северное сияние. Местные жители были очень удивлены.